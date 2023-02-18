Українець вдало зіграв в матчі Ла Ліги.
Віктор Циганков, getty images
18 лютого 2023, 00:30
Жирона в рамках поєдинку двадцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Альмерію та здобув перемогу з рахунком 6:2.
Віктор Циганков відзначився голом та результативною передачею, за що отримав від авторитетного статистичного порталу Whoscored 8,3 бала.
Найкращим же гравцем зустрічі став Рікельме, гру якого оцінили в 8,9 бала. Вище ніж у Циганкова, також оцінка в Гарсії — 8,4 бала.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до тренувань повернувся Тібо Куртуа, тому Андрій Лунін навряд зіграє проти Осасуни.