Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 лютого.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 17 лютого:
Печерський суд ухвалив рішення щодо відсторонення Андрія Павелка з посади президента УАФ.
Зінедін Зідан анонсував повернення до роботи головним тренером.
Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив андалузьку Севілью.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.