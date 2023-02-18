Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 17 лютого:

Печерський суд ухвалив рішення щодо відсторонення Андрія Павелка з посади президента УАФ.

Зінедін Зідан анонсував повернення до роботи головним тренером.

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив андалузьку Севілью.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.