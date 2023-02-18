Іспанія 18 лютого 2023, 15:20 Циганков: Фантастична командна робота та неймовірна підтримка Український вінгер відзначився дебютним голом та асистом за Жирону у минулому матчі з Альмерією. Віктор Циганков, getty images 18 лютого 2023, 15:20 У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Жирона здобула на своєму полі розгромну перемогу над Альмерією з рахунком 6:2, у якій безпосередню участь взяв вінгер збірної України Віктор Циганков. 25-річний українець проти Альмерії дебютував у стартовому складі Жирони і за 65 проведених хвилин відзначився голом та результативною передачею. Після матчу Циганков відреагував на успішний матч у виконанні його команди. "Фантастична командна робота та неймовірна підтримка від Монтіліві [домашній стадіон Жирони]. Тільки вперед, Жироно", — написав Віктор Циганков в своєму Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov) Дивитись відео голів та огляд матчу Жірона — Альмерія ви можете на Football.ua. Люди Віктор Циганков Команди Жирона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте