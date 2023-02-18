Іспанія

Український вінгер відзначився дебютним голом та асистом за Жирону у минулому матчі з Альмерією.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Жирона здобула на своєму полі розгромну перемогу над Альмерією з рахунком 6:2, у якій безпосередню участь взяв вінгер збірної України Віктор Циганков.

25-річний українець проти Альмерії дебютував у стартовому складі Жирони і за 65 проведених хвилин відзначився голом та результативною передачею. Після матчу Циганков відреагував на успішний матч у виконанні його команди.

"Фантастична командна робота та неймовірна підтримка від Монтіліві [домашній стадіон Жирони]. Тільки вперед, Жироно", — написав Віктор Циганков в своєму Instagram.





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