Іспанія

Колектив Пеллегріні у досить важкому матчі здобув три залікові бали.

У рамках 22 туру італійської Ла Ліги Бетіс вдома здобув важку перемогу над Вальядолідом з рахунком 2:1.

Господарі забили на старті гри. Хуанмі відгукнувся на пас від Каналеса і відкрив рахунок. Проте гості у середині першого тайму відігрались. Новачок Кайл Ларін переграв Браво.

Проте це був не останній гол у перші 45 хвилин. У додатковий арбітром час Каналес зміг реалізувати 11-метровий удар. Цей гол виявився переможним у грі.

Бетіс після 22 зіграних матчів здобув 37 очок та займає п'яте місце у таблиці. Вальядолід на 14 місці з 24 балами.

Бетіс - Вальядолід 2:1

Голи: Хуанмі, 2, Каналес, 45+4 — Ларін, 30

Бетіс: Браво — Сабалі, Руіс, Луіс Феліпе, Абнер (Луіс Енріке, 46) — Каналес (Міранда, 46), Вільям Карвалью, Родрігес (Гонсалес, 90), Хуанмі (Хоакін, 81), Перес (Віллиан Жозе, 81) — Фекир.

Вальядолід: Масіп (Асевес, 78) — Перес, Санчес (Агуадо, 46), Онгла, Оласа — Мончу, Кіке Перес (Санчес, 71), Плата, Мачіс (Ель-Ямік, 46), Плано (Леон, 80) — Ларін.

Предупреждения: Санчес, Абнер, Мончу, Агуадо, Родрігес, Перес, Онгла, Гонсалес.