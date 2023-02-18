Іспанія

Команда Кіке Сетьєна грала у меншості більшу частину матчу.

У рамках 22 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал завітав у гості до Мальорки.

Господарі забили першими. Зробив це на 20 хвилині Кадевере. Потім була червона картка від Трігероса і гол у відповідь зусиллями Моралеса. Родрігес ще до перерви вивів Мальорку уперед.

Другий тайм розпочався з голу Чуквезе — 2:2. Проте Вільярреал не зміг втримати бодай нічийний результат. Протягом семі хвилин господарі забили двічі зусиллями Родрігеса та Мурікі.

Серія Вільярреала з поразок тягнеться вже чотири матчі поспіль. Команда йде на 9 позиції. Проте Мальорка піднялась на 8 сходинку.

Мальорка - Вільярреал 4:2

Голи: Кадевере, 20, Родрігеса, 45, 56, Мурікі, 63 — Моралес, 43, Чуквезе, 50

Мальорка: Райкович — Маффео, Раільо, Гонсалес, Копете (Настасич, 78) — Коста, Лі Кан Ін (Греньє, 81), Дані Родрігес (Батталья, 74), Руіс де Галаррета, Кадевере (Анхель Родрігес, 78) — Мурікі (Бастідас, 81).

Вильярреал: Рейна — Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Мохика — Чуквуезе (Баена, 67), Піно (Хассан, 67), Капу (Терратс, 89), Парехо, Трігерос — Моралес (Ніньо, 89)

Попередження: Дані Родрігес (21), Раільо (37), Коста (69), Копете (72).

Видалення: Трігерос.