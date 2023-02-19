Іспанія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде у рамках 22-го туру чемпіонату Іспанії-2022/23.

БАРСЕЛОНА – КАДІС

НЕДІЛЯ, 19 ЛЮТОГО, 22:00. ПАМПЛОНА, ЕСТАДІО ЕЛЬ САДАР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — (ПАБЛО ФУЕНТЕС). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона продовжує чемпіонську гонку із мадридським Реалом, а також виступи у інших турнірах.

Цього тижня каталонці зіграли в результативну нічию з манкуніанцями у Лізі Європи й виглядали доволі непогано.

Наступного тижня команду очікує матч-відповідь, тому тренер команди може піти на ротацію складу перед баталіями у другуму за значимістю єврокубку, бо відрив від другого місця солідний.

В суперниках міцний Кадіс, який хоча й вміє створити проблеми, навряд зуміє щось протиставити фавориту.

Левантійці одного разу зуміли здобути перемогу, проте минулорічні 1:0 так і залишаються одним з небагатьох поєдинків, коли вдалося відібрати очки на Камп Ноу, а Барселона виграла 11 з 14 зустрічей з загальним рахунком 33:4.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген – Кунде, Крістенсен, Гарсія, Альба – Гаві, де Йонг, Кесс'є – Рафінья, Левандовські, Фаті

Кадіс: Ледесма – Карселен, Фалі, Ернандес, Арсамендія – Бонгонда, Алькарас, Фернандес, Окампо – Рохер, Гвардіола

Не зіграють: Араухо, Дембеле, Педрі – Гаррідо, Еспіно, Кала, Негредо, Сальдуа, Хосе Марі, Чуст Гарсія

Під питанням: Бускетс – Хіль