Іспанія

"Королівський клуб" дещо скоротив відставання від Барселони у таблиці чемпіонату Іспанії.

У рамках 22 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях зустрічався з Осасуною.

Досить рівним вийшов перший тайм з обмеженою кількістю створених моментів. На удар від Вінісіуса, який відбив воротар, Осасуна відповіла непоганим моментом Будіміра.

А у другому таймі господарі грали дещо жвавіше гостей і створювали більше небезпеки у воріт Тібо Куртуа. Проте клас іноді вирішує моменти. На 79 хвилині Феде Вальерде реалізував вихід віч-на-віч із Еррерою та вивів Реал вперед.

На 89 хвилині арбітр не зарахував гол Вінісіуса Жуніора, побачивши офсайд під час взяття воріт. Проте Осасуні це не допомогло, адже за дів хвилини Асенсіо зробив рахунок 0:2.

Осасуна — Реал 0:2

Голи: Вальверде, 78, Асенсіо, 90+2

Осасуна: Еррера — Монкайола, У. Гарсія, Д. Гарсія, Санчес — Гомес, Торро (Кіке, 85), Р. Гарсія (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 85) — Будімір.

Реал: Куртуа — Алаба, Рюдігер, Мілітао, Начо (Карвахаль, 76) — Себальйос (Асенсіо, 66), Камавінга, Модрич, Вінісіус, Вальверде — Родріго (Альваро, 87).

Попередження: Монкайола, Гомес, Торро, Вінісіус, Начо.