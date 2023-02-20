Іспанія

Колектив Хаві Ернандеса продовжує рухатися прямісінько до чемпіонського титулу.

У рамках 22 туру іспанської Ла Ліги лідер турнірної таблиці в особі каталонської Барселони приймав на своєму полі Кадіс, який веде боротьбу за виживання в елітному дивізіоні країни.

Зрозуміло, що команда Хаві підходила до цієї зустрічі в якості явного фаворита, що вона й підтвердила ще до завершення першого тайму.

Серхі Роберто спершу сам забив, відкривши в рахунок в матчі, а потім ще й за кілька хвилин асистував Роберту Левандовські.

Надалі гравці Барселони грали, як то кажуть, по рахунку на табло, а фінальний свисток так і зафіксував 2:0 на користь "блаугранас".

Барселона — Кадіс 2:0

Голи: Роберто, 43, Левандовські, 45+1

Барселона: тер Штеген – Кунде, Крістенсен, Ерік Гарсія, Бальде – Гаві, де Йонг (Кессьє, 69), Роберто – Ферран Торрес, Левандовські (Рафінья, 74), Фаті (Аларкон, 86)

Кадіс: Ледесма — Карселен, Луїс Ернандес, Фалі Хіменес, Арсамендія — Ескаланте (Алехо, 62), Алькарас (Феде, 69) — Бонгонда (Собріно, 62), Алекс, Окампо (Лосано, 62) — Рохер Марті (Рамос, 74)

Попередження: де Йонг, , Кессьє – Рохер Марті, Феде