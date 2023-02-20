Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Кадісом.

Каталонська Барселона в рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги на власному полі здолала Кадіс.

Барселона — Кадіс 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Хаві розповів про власні враження від побаченого на полі.

"У другому таймі ми знизили інтенсивність і темп. Це нормально, адже до цього в нас було багато ігор і відповідно накопичилась утома. Окрім того, ми вигравали з рахунком 2:0.

Із огляду на це не дивно, що Кадіс також створив небезпеку біля наших воріт наприкінці гри. Загалом, я залишився задоволеним динамікою у виконанні моєї команди. Ми знову зберегли ворота "сухими" й усе ще маємо вісім очок переваги над Реалом.

Ми атакуємо однією схемою, а захищались — іншою. Ансу Фаті комфортно грати разом з Робертом Левандовські. Серхі Роберто, Френкі де Йонг — усі вони були в порядку. Перший тайм у нашому виконанні взагалі був чудовим.

Я також радий за Феррана, бо він зробив крок вперед. Ті, хто не є постійними гравцями основного складу, сьогодні показали себе дуже добре. Я задоволений ротацією. Вони всі заслуговують на можливість зіграти.

Серхі Роберто й Ферран Торрес були надзвичайними. Вони є прикладом для інших. Серхі завжди грає на різних позиціях, а критика на його бік — одна з найбільш несправедливих, яку я бачив у своїй кар'єрі. Він завжди виступає добре, завжди має хорошу оцінку, ніколи не скаржиться, чудовий капітан, альтруїст, хвилюється за команду.

Він більше за просто гравця ротації Барселони. Я повністю довіряю йому. І, звичайно, я хочу, щоб він оновив контракт із клубом. Для мене це гарантія. Їх із Ферраном критикували, але вони з цим удало боролись.

Феррану також комфортно грати зліва. Він провів одну з найкращих ігор із тих пір, як приєднався до Барселони. У нас є варіанти на цій позиції. Є гравці в оптимальній формі, і тому я особливо радий за нього. Він жертвує собою, біжить боротись за команду до останнього, допомагає партнерам в атаці й у захисті. Люди цінують його за голи, передачі, але ми дивимося на інші речі.

Щодо матчу-відповіді проти Манчестер Юнайтед, то Френкі де Йонг та Роберт Левандовські мали інакший ігровий час, аніж інші футболісти. Я думаю, що забагато зіграли останнім часом. Днями Педрі отримав пошкодження, і більше жоден футболіст не може випасти з обойми. Будемо готуватись до гри в четвер від завтрашнього дня. Подивимося, наскільки втомлені наші футболісти.

Сьогодні нам пощастило не пропустити. Кадіс заслуговував забити. Марк-Андре тер Штеген був надзвичайним у двох-трьох моментах. У підсумку, ми не пропустили й зараз перебуваємо в дуже хорошій позиції, але ще багато чого потрібно зробити", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч каталонська Барселона зіграє в гостях проти Манчестер Юнайтед у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.