Іспанія

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 лютого, о 22:00.

У поєдинку 22 туру іспанської Ла Ліги Барселона здобула впевнену перемогу над Кадісом. Обидва м'ячі каталонців прийшлися на останні хвилина першого тайму. Відзначимо, що гол+пас записав до свого активу Сержі Роберто.

Наразі "блаугранас" очолюються таблицю Прімери, випереджаючи мадридський Реал на 8 пунктів. Кадіс наразі — сімнадцятий, проте у разі перемоги над Хетафе у понеділок увечері Валенсія поверне його до зони вильоту.

Відео голів та огляд матчу:

Барселона — Кадіс 2:0

Голи: Роберто, 43, Левандовські, 45+1

Барселона: тер Штеген – Кунде, Крістенсен, Ерік Гарсія, Бальде – Гаві, де Йонг (Кессьє, 69), Роберто – Ферран Торрес, Левандовські (Рафінья, 74), Фаті (Аларкон, 86)

Кадіс: Ледесма — Карселен, Луїс Ернандес, Фалі Хіменес, Арсамендія — Ескаланте (Алехо, 62), Алькарас (Феде, 69) — Бонгонда (Собріно, 62), Алекс, Окампо (Лосано, 62) — Рохер Марті (Рамос, 74)

Попередження: де Йонг, , Кессьє – Рохер Марті, Феде.