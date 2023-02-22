Іспанія

Український вінгер Жирони отримав спеціальну картку з рейтингом 87.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Жирона здобула на своєму полі розгромну перемогу над Альмерією з рахунком 6:2, у якій безпосередню участь взяв вінгер збірної України Віктор Циганков.

25-річний українець проти Альмерії дебютував у стартовому складі Жирони і за 65 проведених хвилин відзначився голом та результативною передачею.

Завдяки виступу в цьому матчі Циганков потрапив до 17-ї команди тижня у футбольному симуляторі FIFA 23 від компанії EA Sports, отримавши спеціальну картку з рейтингом 87.

Дивитись відео голів та огляд матчу Жірона — Альмерія ви можете на Football.ua.