Іспанія

Вихованець мадридського клубу досяг визначної позначки.

Професійна кар’єра іспанського центрального захисника мадридського Реала Хосе Ігнасіо Фернандеса Іглесіаса, більш відомого як Начо Фернандеса, пов’язана виключно з виступами за "королівський" клуб, де він навчався в академії й згодом отримав місце в составі основної команди.

Дебют на "дорослому" рівні для вже 33-річного виконавця припав на кінець квітня 2011 року, коли йому дали можливість провести повний матч проти Валенсії в рамках Ла Ліги (6:3).

А зовсім нещодавно він брав участь у протистоянні Реала проти Ліверпуля на Енфілді в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА (5:2).

Поява на заміну травмованому Давіду Алабі в цій зустрічі в підсумку стала для іспанця 300 виходом на поле в футболці рідного колективу.

За цей час Начо забив 15 голів та віддав вісім гольових передач, а також отримав до особистої колекції відзнаки за п’ять перемог у Лізі чемпіонів УЄФА (2013/14, 15/16, 16/17, 17/18, 21/22), п’ять перемог у Клубному чемпіонаті світу (2014, 2016, 2017, 2018, 2023), чотири перемоги в Суперкубку УЄФА (2014/15, 16/17, 17/18, 22/23), три "золоті" медалі Ла Ліги (2016/17, 19/20, 21/22), одну перемогу в Кубку Іспанії (2013/14) та чотири перемоги в Суперкубку Іспанії (2012/13, 17/18, 19/20, 21/22).