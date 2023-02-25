Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру Прімери, який пройде 25 лютого та розпочнеться о годині 19:30.

У рамах 22-го туру Прімери зійдуться суперники по Дербі Мадріленьйо — Реал Мадрид та Атлетіко Мадрид. Зустріч обіцяє бути цікавою та захопливою.

СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 19:30. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Нинішній матчдей подарує глядачам справжній спектакль у вигляді мадридського дербі. Хлопці Карло Анчелотті приймуть на власному полі банду Дієго Сімеоне.

Цього сезону обидва колективи вже перетиналися у чемпіонаті та національному кубку. Реал двічі переміг свого ворога 2:1 на Ванда Метрополітано з видаленням свого вихованця Маріо Ермосо, а в нещодавньому поєдинку Копа дель Рей пропустивши від знову ж таки кантенарос Альваро Морати зуміли створити невеликий камбек завдяки голам Родріго, Каріма Бензема та Вінісіуса Жуніора.

Відзначаємо статистику протистояння персонально між обидвома тренерами. За дві каденції італійського фахівця на Сантьяго Барнабеу його Реал зустрічався з "матрасниками" 17 разів, більшість за них за першого періоду.

Перевага повністю на стороні досвідченого коуча з Аппенін. Реал лише трічі програв у чемпіонаті, кубку, суперкубку та чемпіонській лізі, вигравши в тому числі фінал єврокубка номер один у Лісабоні у 2014-у, коли Серхіо Рамос забив той самий гол, чвертьфінал сезону-2014/15 (Чічаріто), сумарні 5:0 у півфіналі Кубку Іспанії, а поступився 0:4 у другому колі чемпіонату-2014/15, коли Кріштіану Роналду влаштував вечірку після матчу, щоправда, не пов'язані з поразкою, та, наприклад, 1/8 фіналу національного кубку з рахунком 2:4.

Вдома Реал грає добре проти Атлетіко. На Барнабеу "вершкові" попередньо програвали своїм ворогам у 2016-му році.

Шість матчів без поразок на своєму полі, це сильно. Результативність також є доволі солідною 1,9 з боку "вершкових" та 1,1 в суперника.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Начо Фернандес — Себальйос, Камавінга, Модріч — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Атлетіко: Облак — Рейнілду, Савіч, Ермосо — Моліна, Маркос Льоренте, Барріос, Коке, Феррейра Карраско — Грізманн, Мората

Не зіграють: Алаба, Менді, Родріго — Регілон, Де Пауль

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