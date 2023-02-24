Іспанія

Фахівець розуміє, чому футболіст незадоволений.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті перед мадридським Дербы поспілкувався зі ЗМІ. Зокрема він прокоментував положення Начо.

"Реал в хорошій формі. Ми зіграли матч Ліги чемпіонів з хорошими почуттями і хорошою динамікою. В лізі буде особливий матч проти команди, яка перебуває в хорошій формі. Це буде прекрасний матч, як той, що в Кубок Іспанії.

Усі знають, наскільки важливий кубок Ліги чемпіонів для цього клубу. Це не означає, що ми не збираємося боротися за всі титули, ми збираємося використати всю нашу енергію, щоб виграти Ла Лігу. Сьогодні ми збираємося боротися за усі змагання. У Лізі ми маємо недобор очок".

"Начо? Я розумію, чому Начо незадоволений. Однак, я тут не для того, щоб робити гравців щасливими. Я тут для того, щоб Реал переміг. Я не прийшов у Реал, щоб знайти собі друзів. Мені шкода це казати. Я лише хочу, щоб уболівальники та керівництво були задоволені. Завтрашній матч із Атлетіко? Начо вийде у старті та зіграє лівого захисника", — сказав тренер.

Матч між Реалом та Атлетіко Мадрид відбудеться 25 лютого на Сантьяго Бернабеу та розпочнеться о 19:30.