Іспанія

Ла Ліга підозрює клуби та почала розслідування.

Іспанська ЛА Ліга офіційно подала скаргу до Центру національної поліції із забезпечення чесності у спорті та азартних іграх. Організація має намір розслідувати справи у матчі Кубку Іспанії Уракан Мелілья — Леванте.

Цей поєдинок відбувався ще у 2021 році. Леванте тоді здобув дуже переконливу перемогу над суперником з рахунком 0:8.

Ла Ліга тримала інформацію від анонімної довіреної особи через електронну адресу зі скаргою. Були взяті свідчення від шести осіб, усі вони пов’язані з з клубом Уракан.

"Ця анонімна інформація, отримана через канал повідомлення, демонструє довіру, яка існує до роботи відділу цілісності та безпеки Ла Ліги у співпраці з поліцією та відповідними органами, коли йдеться про виявлення можливих випадків договірних матчів в іспанському футболі, незалежно від категорії та рівня суперників", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Леванте, зі свого боку, абсолютно не звертає уваги на це розслідування та не допомагає слідству.