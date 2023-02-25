Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридські Реал та Атлетіко.

Мадридські Реал та Атлетіко зіграють на Сантьяго Бернабеу в рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Карло Анчелотті, після перемоги над англійським Ліверпулем (5:2), залучив до стартового складу Начо на лівий фланг захисту, тоді як Кроос та Вальверде з'являться в центральному трикутнику, а Асенсіо зіграє праворуч в атаці.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над баскським Атлетіком (1:0), вирішив використати з перших хвилин Савича до центру захисту, тоді як Барріос та Сауль повернуться до центральної лінії, а Карраско зіграє в парі в атаці разом із Грізманном.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Вальверде, Кроос, Себальйос — Асенсіо, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Модрич, Камавінга, Одріосола, Васкес, Чуамені, Діас, Родрігес.



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Льоренте, Барріос, Коке, Сауль— Грізманн, Карраско.

Запасні: Грбич, Хіменес, Доерті, Вітсель, Лемар, Депай, Корреа, Мората.



Гра Реал — Атлетіко почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.