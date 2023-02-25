Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.
Гравці Кадісу, Getty Images
25 лютого 2023, 19:20
У рамках 23 раунду іспанської Ла Ліги Кадіс перед власними вболівальниками зустрічався з Райо Вальєкано.
Гості протягом усього поєдинку грали активніше, але на 74 хвилині пропустили. Серхіо Гвардіола вразив ворота Дімітрієвскі.
Кадіс - Райо Вальєкано 1:0
Голи: Гвардіола, 74
Кадіс: Ледесма — Карселен, Ернандес, Фалі Хіменес, Еспино — Алькарас (Феде, 67), Ескаланте, Бонгонда, Гвардіола (Рамос, 78), Рохер Марті (Лосано, 67) — Собріно (Алекс, 78).
Райо Вальєкано: Дімітрієвскі — Баліу, Лежен, Катена, Фран Гарсія — Паласон (Мартін, 78), Гарсія, Комесанья (Унаі Лопес, 52), Оскар Валентін(Сісс, 68) — де Томас (Трехо, 68), Камельо (Фалькао, 78).
Попередження: де Томас, Алькарас, Катена.