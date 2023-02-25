Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 лютого 2023, 19:30.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Реал зіграв унічию з Атлетіко в мадридському дербі.

Команди обмінялися забитими м'ячами під час зустрічі, але виявити сильнішого їм у результаті не вдалося.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Атлетіко в 23 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Реал — Атлетіко 1:1

Голи: Родрігес, 85 — Хіменес, 78



Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Мілітао, Рюдігер, Начо (Альваро, 77) — Вальверде, Кроос (Камавінга, 63), Себальйос (Чуамені, 63) — Асенсіо (Модрич, 63), Бензема, Вінісіус.



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Льоренте (Лемар, 58), Барріос (Корреа, 46), Коке (Мората, 76), Сауль (Вітсель, 75) — Грізманн, Карраско.



Попередження: Мілітао, Начо — Коке, Льоренте, Моліна



На 64-й хвилині був вилучений Анхель Корреа (Атлетіко) (неспортивна поведінка).