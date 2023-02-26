Іспанія

Керманич Реала прокоментував нічию в мадридському дербі.

Напередодні в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу відбулось мадридське дербі, за підсумками якого Реал поділив очки з Атлетіко.

Реал Мадрид — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Це ще не завершення боротьби за "золоті" медалі в Ла Лізі, але стало ще складніше, аніж було. Ми повинні боротись до кінця й уже потім подивитись, що станеться. Наш новачок основного складу, Альваро, продемонстрував свою якість у важкій грі, тому це особливий вечір для нього. Він може бути корисним у цій частині сезону.

Ми думали, що контролюємо м'яч, і це дуже добре нам удавалось сьогодні. Певні гравці основного складу були в хорошому стані, але я наказав їм відпочивати, завдяки чому намагався додати свіжості на поле.

Суперники нас не пресингували, і ми думали, що можемо контролювати м’яч стільки, скільки забажаємо. Перший тайм пройшов під контролем, але без гольових моментів, дуже повільно м’яч змінював напрямки атаки.

Коли ми спробували змінити власну гру, то одразу пропустили гол. Потім ми 10-15 хвилин зіграли поблизу чужого штрафного, але без загострень. У нас був час навіть виграти, а не зіграти внічию.

У наступному сезоні Альваро буде в першій команді. Мало хто має таку саму якість, як він. Його зріст важливий, він добре тримає м’яч, чудово б’є голово. Ідея наразі полягає в тому, щоб залучити його до першої команди. Цього сезону він може бути з нами або з Кастільєю. Гадаю, ми якось домовимось із Раулем.

Ми пропустили гол, тому що ми повинні були враховувати якість суперника. Грізманн фантастичний, а Хіменес дуже добре б'є головою.

Після цього настав момент, коли нам потрібно було тиснути, і він трохи спантеличив команду. Але я думаю, що це була не фізична втома, це була скоріше психічна втома. Це нормально, тому що це наша 17 гра за 50 днів.

Вилучення в складі суперників? Мені це рішення здалось цілком справедливим.

А тепер Кубок — це для нас найважливіший трофей, а ще й тому, що це буде гра проти Барселони. Ми дуже близькі до титулу, і сьогодні це найважливіше", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі чемпіонату Реал зіграє в гостях у севільського Бетіса.