Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував нічию в мадридському дербі.

Атлетіко в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу здобув заліковий бал у принциповому протистоянні проти Реала.

Реал Мадрид — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Мені нічого додати до того, що написала наша прес-служба в твітері стосовно цього матчу ("Нічого нового на Бернабеу", — ред.). Це була дуже гарна гра проти дуже сильного суперника. Нам удалось подолати наслідки травми Рейнілдо — важливого для нас гравця, а також зберегти настрій після вилучення.

Суддя бачив момент із Корреа та Рюдігером, проте на VAR ця ситуація не здалась нам настільки жорстокою, аби одразу вилучати футболіста. Я не знаю, за якими саме критеріями Хесус Хіль Мансано ухвалював власне рішення. Є багато ситуацій, де повтори допомагають арбітрам побачити момент краще, проте цього разу щось не спрацювало.

У першому таймі суперники були кращими за нас, на що ми відреагували вже після перерви. У нашій грі в Кубку так само мали вилучати Себальйоса, але цього не зробили. Нам усім потрібно ставати кращими. Я розумію, що всі можуть помилятись, але все одно продовжуватиму казати, що добре, що ми маємо VAR.

Ми були сьогодні неначе хамелеони, постійно змінювались за ходом гри. У нас були моменти на контратаках, які ми мали б завершувати краще. У другому таймі ми намагались продовжувати грати з двома нападниками, але відбулось вилучення, і нам знову довелось перебудовувати команду. Ми захищались футболістами, які мали б атакувати.

Я все ще вважаю, що Хіль Мансано — чудовий арбітр. Я не знаю, чи говорив він із VAR тоді, чи ні. Але контакт не був настільки сильним, щоб гравець ростом 1,94 упав та знепритомнів. Люди платять гроші за можливість побачити футбол, а не акторську гру.

Я бачу реакцію арбітрів на цей момент та приймаю її. Чи подобається вона мені? Ні. Чи нормальним є те, що таке постійно повторюється? Ні. Було б добре, якби всі команди грали за рівних умов.

Щодо Рейнілдо, то просто шкода хлопця. Травма дуже серйозна, п’ять-шість місяців відновлення, не менше", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі чемпіонату Атлетіко зіграє вдома проти Севільї.