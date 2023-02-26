Іспанія

Погані новини для команди Сімеоне.

Атлетіко в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу здобув заліковий бал у принциповому протистоянні проти Реала.

Реал Мадрид — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Однак навіть цей здобуток "матрацникам" дався значною ціною. І йдеться навіть не про вилучення нападника Анхеля Корреа посеред другого тайму.

Під час одного з епізодів боротьби на початку матчу травми зазнав лівий захисник гостей Рейнілдо Мандава, і в підсумку його довелось виносити за межі поля на ношах.

Після завершення гри Атлетіко виступив із невтішною новиною для своїх фанатів: "Рейнільдо отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Бажаємо якнайшвидшого одужання!".

Однак швидкого повернення на поле 29-річного футболіста з Мозамбіка точно не відбудеться, про що вже оголосив на прес-конференції головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне.

"Просто шкода хлопця. Травма дуже серйозна, п’ять-шість місяців відновлення, не менше", — заявив аргентинський фахівець.

У цьому сезоні Рейнілдо відіграв 33 матчі.