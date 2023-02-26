Іспанія

Відбувся черговий матч 23 туру іспанської Ла Ліги.

У поєдинку 23 тури іспанської Ла Ліги Жирона в гостях здобула перемогу над Атлетіком з рахунком 3:2.

Вже на четвертій хвилині результативною передачею відзначився український вінгер Жирони Віктор Циганков, який віддав гольову на Алейша Гарсію.

Через 15 хвилин гості подвоїли перевагу завдяки автоголу у виконанні Оскара Де Маркоса. Ще за 15 хвилин "баски" відіграли один м'яч зусиллями Юрі Берчіче, який більярдним ударом потрапив точно у кут воріт.

Однак перед самим свистком на перерву команда Мічела забила втретє і це знову був автогол — на цей раз у свої ворота м'яч зрізав Мікель Весга.

У перерві Атлетік замінив голкіпера – замість Унаї Симона на поле вийшов Хулен Агірресабала, який неодноразово рятував свою команду після небезпечних атак Жирони.

Щодо Атлетіка, то господарі поля намагалися щось створити попереду, але суттєвих загроз не було до останньої хвилини зустрічі. На 89 хвилині воротар Жирони Пауло Гассаніга не зміг прийняти простий пас від захисника і м'яч відскочив прямо на ногу Раулю Гарсію, який вгатив сферу у ворота.

Після 23 турів Жирона набрала 30 очок та посідає 10 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а у Атлетіка — 32 бали та сьомий рядок.

Атлетік — Жирона 2:3

Голи: Берчіче, 35, Р. Гарсія, 89 — А. Гарсія, 4, Де Маркос, 19 (автогол), Весга, 45+1 (автогол).

Атлетік: Сімон (Агірресабала, 46) — Берчіче, Альварес (Мартінес, 68), Паредес, Де Маркос (Капа, 78) — Весга, Сансет (Морсільо, 78) — Беренгер, Муніаін, Вільямс — Гурузета (Р. Гарсія, 46).

Жирона: Гассаніга — Каррера (Гутьєррес, 61), Хуанпе, Буено, Мартінес — Ромеу — Рікельме (Мартін, 71), Б. Гарсія (Валері, 71), А. Гарсія, Циганков (Рейнір, 80) — Кастельянос (Стуані, 80).

Попередження: Де Маркос, Альварес, Р. Гарсія, Муніаін, Паредес — Кастельянос, Буено, Мартінес, Ромеу, Гассаніга.