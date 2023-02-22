Іспанія

Нинішня угода наставника розрахована до 2024 року.

Жирона незабаром може продовжити контракт з головним тренером команди Мічелом. Про це повідомляє AS.

За словами спортивного директора клубу Кіке Карселя, керівництво задоволене результатами та структурою гри команди, в якій виступає українець Віктор Циганков.

У зв'язку з цим сторони ведуть переговори щодо продовження контракту, розрахованого до літа 2024 року.

Після 22 турів Жирона набрала 27 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

Свій найближчий матч Жирона проведе у Ла Лізі проти Атлетіка. Гра відбудеться 26 лютого о 15:00 за київським часом.