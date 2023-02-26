Іспанія

Півзахисник дав свій коментар.

Френкі де Йонг розчарований, що Барселона програла Альмерії та пропустила можливість відірватися від Реала.

"Ми дуже розчаровані, бо ми мали можливість відірватися від Реала на десять очок.

Ми не очікували, що програємо у цьому матчі. Суперник грав дуже добре в обороні. Ми зробили багато навісів у другому таймі, треба працювати краще та створювати більше моментів", — наводить слова де Йонга Diario SPORT.

Нині Барселона випереджає Реал на сім очок за підсумками 23 турів.