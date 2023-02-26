Іспанія

Команда Хаві залишається лідером Ла Ліги, але відрив від Реала залишився тим самим — сім очок.

У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Альмерія на своєму полі мінімально обіграла Барселону з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом відзначився Ель-Білаль Туре.

Таким чином Барселона перервала переможну серію у Ла Лізі, але набравши 59 очок, залишається лідером чемпіонату Іспанії з відривом від Реала в сім балів. Завдяки перемозі Альмерія вибралася із зони вильоту та посідає 15 місце, набравши 25 очок.

Альмерія — Барселона 1:0

Гол: Туре, 24.

Альмерія: Мартінес — Акієме, Бабич, Елі, Чумі — Де Ла Хоз, Егуарас (Посо, 83) — Суарес Чарріс (Рамазані, 77), Робертоне (Ембарба, 76), Баптістао (Коста, 83) — Туре (Каікі, 89).

Барселона: Тер Штеген — Альба (Алонсо, 67), Гарсія (Араухо, 67), Крістенсен, Роберто (Аларкон, 76) — де Йонг, Бускетс (Торре, 77), Кессьє (Рафінья, 46) — Гаві, Торрес, Левандовські.

Попередження: Робертоне, Чумі, Мартінес — Гарсія, Рафінья, Гаві.