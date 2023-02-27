Форвард вибув на невизначений термін.
Роберт Левандовські, Getty Images
27 лютого 2023, 14:39
Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські отримав травму у матчі проти Альмерії в Ла Лізі (0:1).
У 34-річного форварда виявлено медичною службою каталонців перенапругу двоголового м'яза лівого стегна.
Поки що невідомо, скільки поляк пропустить. Але, вірогідно, він не зіграє проти Реала у півфіналі Кубку Іспанії.
Поєдинок пройде на Сантьяго Бернабеу 2 березня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У сезоні-2022/23 на рахунку Левандовські 25 голів в 31 матчі в усіх змаганнях.