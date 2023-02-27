Іспанія

Форвард вибув на невизначений термін.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські отримав травму у матчі проти Альмерії в Ла Лізі (0:1).

У 34-річного форварда виявлено медичною службою каталонців перенапругу двоголового м'яза лівого стегна.

Поки що невідомо, скільки поляк пропустить. Але, вірогідно, він не зіграє проти Реала у півфіналі Кубку Іспанії.

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El jugador del primer equipo Robert Lewandowski tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/5MdnF30B04 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 27, 2023

Поєдинок пройде на Сантьяго Бернабеу 2 березня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У сезоні-2022/23 на рахунку Левандовські 25 голів в 31 матчі в усіх змаганнях.