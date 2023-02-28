Іспанія

Мадридці планують перевезти футболіста збірної Іспанії у клуб.

Мадридському Атлетіко пророкують велике літнє трансферне вікно. Оскільки Жоау Феліш, швидше за все, піде, кошти від його продажу будуть реінвестовані в першу команду.

MD повідомляє, що іспанський гранд розглядає можливість переходу вінгера Вулвергемптона Адаму Траоре. Другу половину минулого сезону 27-річний гравець провів в оренді в Барселоні, і, як повідомляється, він хоче повернутися в Іспанію влітку.

Цього сезону Траоре повернувся у команду під керівництвом колишнього головного тренера Севільї Хулена Лопетегі, і оскільки його контракт закінчується у червні, він може піти цього літа як вільний агент.

Мадридський Атлетіко міг би скористатися ситуацією з контрактом Траоре, щоб оформити вільний трансфер й з вінгером Пейсі, оскільки вони прагнуть покращити свій склад напередодні наступного сезону.