Іспанія

Football.ua представляє анонс поєдинку першого півфінального матчу у іспанському кубку цього сезону.

У рамах півфінального матчу Кубка Іспанії зійдуться Реал та Барселона. Чергове Класіко у сезоні повинно вийти доволі цікавим.

РЕАЛ — БАРСЕЛОНА

ЧЕТВЕР, 02 БЕРЕЗНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МОНТЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Чергове Класіко цього сезону відбудеться у Кубку Іспанії. Для повноти картини не вистачає цього протистояння в Лізі чемпіонів, втім каталонців давно залишили турнір.

Восени Реал впевнено здолав Барселону 3:1 на Сантьяго Барнабеу і з того моменту почався спад діючого чемпіона та володаря кубка европейських чемпіонів. Мадридці дозволили не лише догнати, а й обійти себе принциповому оппоненту, а також програли йому в Суперкубку.

В ньому команда Хаві виглядала більш зрілою командою, а криза суперника була очевидною. Наразі також важко однозначно сказати, хто є фаворитом цього протистояння. Барса вилетіли з Ліги Європи по ділу у битві із Манчестер Юнайтед, Мадрид розгромив Ліверпуль у Лізі чемпіонів та дещо підправив свої справи у чемпіонаті, проте поразка на острові від Мальорки й нічия у столичному дербі знову поставили під найближчими перспективами знак питання.

Можливо, тріумф з каталонським суперником буде необхідним імпульсом для клубу, який дозволить не втратити принаймні один з внутрішніх трофеїв. Зробити це буде доволі важкувато, хоча реально.

Втративши креативщиків та ментальних лідерів у центрі поля команда Хаві помітно просіла за результатами, а пошкодженням Педрі та Дембеле додає головного болю також відсутність Роберта Левандовські. Очікується, що роль польського бомбардира візьме на себе Ансу Фаті, проте виключати появу у старті Феррана Торреса не потрібно.

Цього століття оппоненти зустрічалися між собою у кубку лише в 5 сезонах. Тричі перемогу святкував Реал, причому двічі перемагав суперника у фіналах. В Барселони лише два загальних проходи у сезонах-2011/12 (4:3) та 2018/19 (4:1).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Вальверде, Кроос, Модріч — Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен, Араухо, Бальде — Де Йонг, Бускетс, Кесс'є — Рафінья, Торрес, Гаві

Не зіграють: Алаба, Менді — Дембеле, Левандовські, Педрі

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