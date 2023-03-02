Іспанія

Наразі мадридці не готові викласти за гравця потрібні гроші.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення складу, проте розуміє, що не зможе підписати Джуда Беллінгема найближчим літом, повідомляє As.

Втім, як стверджує видання, мадридці планують спробувати підписати англійського півзахисника влітку 2024 року.

Цього сезону на рахунку півзахисника десять голів та шість результативних передач у 29 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Беллінгем — другий наймолодший капітан в історії плей-оф Ліги чемпіонів.