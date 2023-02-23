Англія

Схоже, мерсисайдці підсиляться світовою зіркою.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем готовий повернутися до Англії, а саме в Ліверпуль, повідомляє The Athletic.

Про інтерес з боку мерсисайдського клубу до гравця збірної Англії говорять давно. Натомість футболісту подобається робота Юргена Клоппа та його філософія. Змінити клуб хавбек має намір уже влітку. За інформацією джерела, "червоні" також готові до переговорів.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем хоче приєднатись до Ліверпуля, але його відлякують жахливі результати команди.