Німеччина

Амбіційні плани спортивного директора дортмундців.

Після чемпіонату світу-2022 та продовження феноменальної гри англійця Джуда Беллінгема у складі дортмундської Боруссії пристрасті щодо його можливого трансферу продовжують палати. Попри інтерес з боку Реала, Ліверпуля та інших клубів, "джмелі" не полишають надій залишити вундеркінда у своїх рядах.

"Я спробую продовжити його контракт, так. Ми ще не спілкувалися з Джудом і його родиною. Гравець розслаблений і зосереджений на футболі", — передає слова спортивного директора і легенди Боруссії Д Себастьяна Келя авторитетний журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Джуд записав на свій рахунок 10 голів та 6 асистів у 30 матчах за Дортмунд. Також у його активі 1 забитий м'яч та 1 гольова передача у складі збірної Англії на катарському Мундіалі.

