Амбіційні плани спортивного директора дортмундців.
Джуд Беллінгем, Getty Images
26 лютого 2023, 09:17
Після чемпіонату світу-2022 та продовження феноменальної гри англійця Джуда Беллінгема у складі дортмундської Боруссії пристрасті щодо його можливого трансферу продовжують палати. Попри інтерес з боку Реала, Ліверпуля та інших клубів, "джмелі" не полишають надій залишити вундеркінда у своїх рядах.
"Я спробую продовжити його контракт, так. Ми ще не спілкувалися з Джудом і його родиною. Гравець розслаблений і зосереджений на футболі", — передає слова спортивного директора і легенди Боруссії Д Себастьяна Келя авторитетний журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні Джуд записав на свій рахунок 10 голів та 6 асистів у 30 матчах за Дортмунд. Також у його активі 1 забитий м'яч та 1 гольова передача у складі збірної Англії на катарському Мундіалі.