Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.

Мадридський Реал та каталонська Барселона зіграють на Сантьяго Бернабеу у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії.

Карло Анчелотті довірив місце у стартовому складі Едуардо Камавінга в центрі поля, тоді як Вальверде, вже не перший раз, зіграє праворуч в атаці.

В Барселони ж зазначимо вихід Гаві з перших хвилин, а також появу Маркоса Алонсо в центрі захисту.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Камавінга, Кроос, Модрич — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Родріго, Діас, Алваро.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Бускетс, де Йонг, Кесс’є — Рафінья, Торрес, Гаві.

Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Крістенсен, Торрес, Альба, Роберто, Гарсія, Торре, Аларкон, Естаніс.

Гра Реал — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.