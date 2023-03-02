Іспанія

Французький клуб має намір придбати центрального захисника.

ПСЖ може купити захисника через травму Преснеля Кімпембе, повідомляє Le10Sport.

За інформацією джерела, в останні місяці в шорт-лист були внесені Пау Торрес (Вільярреал) та Гонсалу Інасіу (Спортінг Лісабон), і ПСЖ може спробувати підписати когось із них.

Торрес провів 20 матчів у Ла Лізі цього сезону, а Інасіу зіграв 21 гру.

Про потенційну суму трансферу одного із двох гравців не повідомляється.