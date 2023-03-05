Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 24-го туру Прімери, який пройде 05 березня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 24-го туру Прімери зійдуться Бетіс та Реал. Протистояння повинно бути вельми цікавим.

БЕТІС — РЕАЛ

НЕДІЛЯ, 05 БЕРЕЗНЯ, 22:00. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Реалу немає куди відступати і потрібно стабільно набирати залікові бали. Барселона не зуміла збільшити відставання до двозначного числа у таблиці, тому практично кожні поєдинки у чемпіонаті перетворюються на фінали.

Бетіс є доволі міцним горішком, що доводив вже не раз, особливо у іспанському суперкубку, де лише у серії пенальті поступився Барселоні. Колективу Пеллегріні теж варто повернутися на стежку тріумфів і відірватися у таблиці, бо зона Ліги чемпіонів все віддаляється від команди і потрапляння навіть ло Ліги Європи знаходиться прямо зараз під загрозою.

Севільці також втратили одного з найбільш зіркових гравців, Набіля Фекіра, тому чилійському менеджеру Мануелю доведеться помітно вигадати нові варіанти. Не факт, що це вдасться зробити, а травма колись практично придбаного футболіста у піковий Ліверпуль може поставити знак питання під можливостями команди на четвірку, враховуючи форму Реал Сосьєдада та повернення Атлетіко.

Беніто Вільямарін є фартовим стадіоном для Реалу, за десять років йому вдалося забивати тут і п'ять, і шість голів й цей аргумент однозначно говорить на користь мадридців.

Цікаво буде поспостерігати й протистояння Каріма Бензема і Борхи Іглесіаса, тобто статусних бомбардирів цього чемпіонату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бетіс:

Реал:

Не зіграють: Каналес, Крус, Фекір — Алаба, Менді, Модрія

Під питанням: Гонсалес, Сілва — ..

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