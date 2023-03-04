Іспанія

Андалусійці з 81-ї хвилини догравали матч у меншості, хоча ще до цього інтрига в матчі була втрачена на користь "матрацників".

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Севілью, яка продовжує "борсатися" десь унизу турнірної таблиці.

Вже в першому таймі підопічні Дієго Сімеоне почали підтверджувати статус фаворитів зустрічі, коли Мемфіс Депай на 23-й та 26-й хвилинах забив два м'ячі, записавши таким чином на свій рахунок дубль.

Незважаючи на те, що до перерви Севільї вдалося відіграти один м'яч завдяки зусиллям Ен-Несірі, головні проблеми для андалусійців розпочалися саме у другому таймі.

Надалі перевага Атлетіко в рахунку лише збільшувалася за рахунок голів Антуана Грізмана, Янніка-Ферейри Карраско та дубля Альваро Морати. Фінальний свисток зафіксував нищівну поразку команди Хорхе Сампаолі з рахунком 1:6.

Атлетіко — Севілья 6:1

Голи: Депай, 23, 26, Грізманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 — Ен-Несірі, 39

Атлетіко: Облак – Льоренте (Сауль, 78), Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско – Коке (Доерті, 78), Вітсель, Лемар (Барріос, 64) – Грізманн, Депай (Мората, 64)

Севілья: Буну – Монтьєль, Ньянзу, Гудель, Акунья – Ракітич (Теллес, 78), Жордан, Гує – Сусо (Олівер, 68), Ен-Несірі (Хіль, 78), Окампос

Попередження: Хіменес — Гуйє, Акунья, Монтьєль

Вилучення: Гує, 81 (Севілья)