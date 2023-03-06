Іспанія

Агент запропонував португальцю мадридській команді.

Жорже Мендеш запропонував Реалу підписати вінгера Мілана Рафаеля Леау, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, близько місяця тому агент зустрічався з представниками Реала, щоб дізнатися, чи мадридський клуб зацікавлений у гравці.

Вкрай малоймовірно, що іспанський клуб захоче підписати Леау – на його позиції у команді грає Вінісіус Жуніор.

Термін його чинної угоди з Міланом розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону у 23-річного футболіста 9 голів та 8 результативних передач у 32 матчах за Мілан у всіх турнірах.