Агент запропонував португальцю мадридській команді.
РАФАЕЛЬ ЛЕАУ, GETTY IMAGES
06 березня 2023, 11:32
Жорже Мендеш запропонував Реалу підписати вінгера Мілана Рафаеля Леау, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, близько місяця тому агент зустрічався з представниками Реала, щоб дізнатися, чи мадридський клуб зацікавлений у гравці.
Вкрай малоймовірно, що іспанський клуб захоче підписати Леау – на його позиції у команді грає Вінісіус Жуніор.
Термін його чинної угоди з Міланом розрахований до літа 2024 року.
Цього сезону у 23-річного футболіста 9 голів та 8 результативних передач у 32 матчах за Мілан у всіх турнірах.