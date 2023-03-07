Іспанія

Атмосфера у команді зіпсувалася.

Карло Анчелотті можуть звільнити з Реала навіть якщо команда візьме трофеї, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, в останні тижні Анчелотті виглядає стурбованим та роздратованим. Єдності в роздягальні немає, і рішення Анчелотті – одна з причин того, що атмосфера зіпсувалася в команді.

Навіть виграного трофея може не вистачити, щоб Карло зберіг роботу в мадридській команді.

У збірній Бразилії уважно стежать за ситуацією навколо Анчелотті – його можуть призначити на посаду тренера у разі відходу з Реалу.