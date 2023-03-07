Атмосфера у команді зіпсувалася.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
07 березня 2023, 11:35
Карло Анчелотті можуть звільнити з Реала навіть якщо команда візьме трофеї, повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, в останні тижні Анчелотті виглядає стурбованим та роздратованим. Єдності в роздягальні немає, і рішення Анчелотті – одна з причин того, що атмосфера зіпсувалася в команді.
Навіть виграного трофея може не вистачити, щоб Карло зберіг роботу в мадридській команді.
У збірній Бразилії уважно стежать за ситуацією навколо Анчелотті – його можуть призначити на посаду тренера у разі відходу з Реалу.