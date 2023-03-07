Іспанія

25-річний футболіст відновлюється повільно.

Усман Дембеле відновлюється довше, ніж очікувалося, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у вінгера м'язове перенавантаження. Очікувалося, що йому знадобиться близько 4-5 тижнів для відновлення.

Але тепер стало відомо, що француз не зіграє проти Атлетіка (12 березня), а також ризикує пропустити матч проти Реала (19 березня).

Цього сезону Дембеле провів 28 матчів, у яких забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.