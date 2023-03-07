Іспанія

В Іспанії спалахнув скандал.

Осасуна вимагає розібратися з приводу роботи VAR у матчі 24 туру чемпіонату Іспанії проти Сельти (0:0).

"Просимо технічний комітет арбітрів надати роз'яснення щодо скасованого голу Абде у матчі проти Сельти. Зображення, запропоноване ВАР на позиції Чимі Авіли, жодним чином не доводить передбачувану неправильну позицію нападника.

Саме тому вимагаємо пояснень від арбітражного органу через офіційні канали", — йдеться у заяві.

Арбітр відмінив гол, який відбувся на 74-й хвилині гри.

У разі перемоги Осасуна піднялася б на сьомий рядок, нині клуб розташувався на восьмому місці.