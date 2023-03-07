В Іспанії спалахнув скандал.
ФК Осасуна
07 березня 2023, 14:59
Осасуна вимагає розібратися з приводу роботи VAR у матчі 24 туру чемпіонату Іспанії проти Сельти (0:0).
"Просимо технічний комітет арбітрів надати роз'яснення щодо скасованого голу Абде у матчі проти Сельти. Зображення, запропоноване ВАР на позиції Чимі Авіли, жодним чином не доводить передбачувану неправильну позицію нападника.
Саме тому вимагаємо пояснень від арбітражного органу через офіційні канали", — йдеться у заяві.
Арбітр відмінив гол, який відбувся на 74-й хвилині гри.
У разі перемоги Осасуна піднялася б на сьомий рядок, нині клуб розташувався на восьмому місці.