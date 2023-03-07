Іспанія

Півзахисник може залишитись у складі каталонців.

Барселона не залишає спроб підписати новий контракт з півзахисником Серхіо Бускетсом та зробить йому пропозицію.

Факт цих перемовин підтвердив президент каталонської команди Жоан Лапорта.

"Серхіо Бускетс має вирішальне значення для нас, Хаві хоче, щоб він залишився ще на один рік. Ми надішлемо йому пропозицію, чинну до 2024 року.

Серхіо повинен вирішити це зі своєю сім'єю. Це також стосується країни, у нього є дуже великі пропозиції", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс побив рекорд Мессі і Рамоса за кількістю Ель Класіко.