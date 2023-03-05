Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 5 березня 2023, 17:15.

У рамках 24 туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Валенсію.

Господарі зуміли відзначитись голом вже на 15-й хвилині гри зусиллями Рафіньї, а результативною передачею відзначився Бускетс.

Валенсія намагалася відігратися, але в неї нічого не вийшло. 1:0 – каталонський клуб набрав три очки.

Огляд матчу:

Барселона – Валенсія 1:0

Гол: Рафінья, 15.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Роберто (Ерік Гарсія, 81), Бускетс, де Йонг (Кессьє, 46) — Рафінья (Аларкон, 87), Ф. Торрес, Фаті (Алонсо, 61).

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Джемерт (Діахабі, 55), Озкачар, Васкес — Коррея (Кастільєхо, 62), Моріба (Фран Перес, 62), Гільямон, Алмейда (Муса, 78), Самуел Ліно (Клюйверт, 78) — Дуро.

Вилучення: Араухо, 59.