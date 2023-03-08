Іспанія

Футболіст отримав місцевий паспорт напередодні.

Лідер захисту каталонської Барселони Рональд Араухо отримав іспанське громадянство. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболіст минулого року подав усі документи, щоб отримати громадянство, і іспанська влада схвалила його у грудні 2022 року.

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Уругвайський футболіст минулого тижня вже зміг забрати свій документ, що посвідчує особу (DNI) і паспорт. Це значно полегшить справу, адже Араухо тепер не займатиме місця легіонера не з ЄС.

Барселона продовжує залишати вільними три місця для гравців не з ЄС, що дасть можливість зареєструвати мексиканця Хуліана Араухо, який уже підписав контракт, наступного літа, а також бразильця Вітора Роке.