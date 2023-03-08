Іспанія

Бразилець не хоче шкодити Реалу.

Вінісіус Жуніор має намір скоригувати свою поведінку на футбольному полі, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, вінгер усвідомлює, що має краще поводитися у певних ігрових ситуаціях – особливо тих, які пов'язані з уболівальниками суперників.

Вінісіус розуміє, що в деяких ситуаціях він має навчитися зберігати спокій, щоб не шкодити своїй команді.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів 23 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 7 голів та 4 асисти.