Іспанія

Скандали навколо клубу продовжуються.

Скандал щодо виплат від Барселони грошей віце-президенту технічного комітету арбітрів Королівської іспанської футбольної федерації Хосе Марії Енрікес Негрейрі набирає обертів. У п'ятницю, 10 березня, прокуратура подала скаргу проти Барселони за звинувачення в корупції.

Скарга також спрямована проти самого Негрейри, проти колишніх президентів "блауграни" Сандро Роселя та Хосепа Марії Бартомеу, а також колишніх директорів клубу Оскара Грау та Альберта Солера. У заяві прокуратури йдеться, що через Роселя та Бартомеу як президентів, Барса домовлялась з Негрейрою.

Прокуратура підрахувала, що з 2001 по 2018 рік Негрейра заробив понад 7,3 мільйона євро. Прокурор вказує: "Це була реальна винагорода, яка не була передбачена статутом клубу чи затверджена Генеральною асамблеєю. Ці гроші не мали правової чи законної підтримки".

Дві компанії Негрейри виставили рахунки Барселоні, які передбачали виплати у розмірі майже 3 мільйонів євро в період з 2014 по 2018 рік. У листі додається, що банківські рахунки, на які Негрейра отримував платежі, майже повністю заповнювалися доходами від клубу. А готівку йому доставляла третя особа.

"Прокуратура засуджує ймовірні корупційні злочини між особами у сфері спорту, несправедливе адміністрування та фальсифікацію документів", — йдеться у заяві також.

Ще цікавий момент. Негрейра був звільнений в травні 2018 року, після чого Барса припинила йому платити. За це Негрейра дорікнув Бартомеу, попросивши гроші за мовчання.

"Я не бажаю оприлюднювати всі порушення, про які я знав і пережив на власному досвіді щодо будь-хто з клубу, але ви змусите мене це зробити, якщо ви не переглянете своє рішення і не виконайте угоду", — відтворив повідомлення прокурор.

Керівник Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що проти Барселони не можуть бути застосовані жодні спортивні санкції в Іспанії, оскільки минуло більше трьох років, але він пообіцяв переглянути цю справу після завершення судового розгляду.