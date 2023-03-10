Українець повернувся до команди після хвороби.
Андрій Лунін, Getty Images
10 березня 2023, 20:55
Мадридський Реал на матч минулого туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (0:0) не вніс у заявку українського воротаря Андрія Луніна.
Справа у тому, що кіпер захворів перед грою — в нього був напад гастроентериту. Проте вже на матч проти Еспаньйола у рамках 25 туру Лунін повернувся до заявки.
Матч між Реалом та Еспаньйолом пройде 11 березня на Сантьяго Бернабеу та розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у сезоні-2022/23 на рахунку Луніна 11 матчів за "вершкових" в усіх змаганнях.