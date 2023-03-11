Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру Прімери, який пройде 11 березня та розпочнеться о годині 15:00.

У рамах 25-го туру Прімери зійдуться Реал та Еспаньйол. Протистояння повинно бути дуже цікавим.

РЕАЛ — ЕСПАНЬЙОЛ

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 15:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОРХЕ ВАСКЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.



Реал зійдеться у протистоянні з Еспаньйолом, який є солодким пиріжком для мадридців. Вдома представник столиці Іспанії практично ніколи не відчуває жодних проблем з меншими каталонськими хлопцями.

Попередня втрата очок Реалом на Сантьяго Барнабеу з Еспаньйолом сталася у 2012 році, коли Кріштіану Роналду та Альваро Арбелоа й Серхіо Гарсія з Хуаном Альбіном відмітилися у результативному протистоянні. Згадуючи саме перемогу "папужок" над "вершковими" повертаємося до 1996 року.

Окрім того, статистика фаворита у попередніх зустрічах наступна — після нічиєї 2:2, яку ми вже згадали вище, були вісім перемог поспіль з рахунком 23:1. Коментарі в цьому випадку зайві.

Цей єдиний гол каталонського представника відбувся ще 2014 року, коли Луїша Піцці відправили туди з Бенфіки в якості орендованого гравця. Зараз аргентинцю 33, тоді було 23, відчуйте себе старим прямо зараз, словом, навіть без своїх травомваних лідерів фаворит очевидний і повинен виграти цю зустрічі, можливо, важко, подібно до першого кола, де вдалося дотиснути непоступливого суперника лише у фінішному відрізку того матчу, втім повинен.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Кроос, Чуамені, Себальйос — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Еспаньйол: Фернандес — Гіль, Кабрера, Габрера, П'єр-Габріель — Парреу, Дардер, Соуза, Суарес — Хоселу, Брейтвейт

Не зіграють: Алаба, Менді, Бензема — Баре, Горі, Педроса

Під питанням: — Оліван

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