Завершився матч 26-го туру іспанської Прімери.
Реал - Еспаньйол - Getty Images
11 березня 2023, 17:02
Реал в непростому матчі переграв Еспаньйол.
Мадридці пропустили на старті зустрічі від колишнього гравця Хоселу, проте пізніше відігралися завдяки Вінісіусу Жуніору, Едеру Мілітао та Марко Асенсіо.
Реал — Еспаньйол 3:1
Голи: Вінісіус (22), Мілітао (39), Асенсіо (90+3) — Хоселу (8)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Камавінга — Модріч (Асенсіо, 72), Чуамені (Рюдігер, 74), Кроос (Себальйос, 74) — Вальверде, Родріго, Вінісіус (Родрігес, 90)
Еспаньйол: Пачеко — Гіль (Ронаель, 69, Відаль, 85), Монтес, Гомес (Меламед, 85), Кабрера — Санчес (Пуадо, 75), Соуза, Грагера (Суарес, 75), Брейтвейт — Дардер, Хоселу
Попередження: Вінісіус, Себальйос, Карвахаль — Кабрера, Хіль