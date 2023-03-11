Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 25 раунду іспанської Ла Ліги Сельта у домашньому матчі здолала Райо Вальєкано.

Господарям вдалося зробити результат буквально за дві хвилини. На 51 хвилині гри Яго Аспас відкрив рахунок, але минула лише одна хвилина, як Сісс зрізав м'яч у власні ворота. Наприкінці гри Яго Аспса поставив крапку, оформивши дубль.

Сельта - Райо Вальєкано 3:0

Голи: Аспас, 51, 86, Сісс (АГ), 52

Сельта: Вільяр — Васкес, Нуньєс, Айду, Галан — Де Ла Торре (Серві, 71), Бельтран, Вейга (Ларсен, 71), Карлес Перес, Сеферович (Арнаїс, 71) - Аспас.

Райо Вальєкано: Дімітрієвскі — Баліу, Лежен, Катена, Фран Гарсія — Трехо, Гарсія, Паласон (Посо, 82), Комесанья (Лопес, 59), Сісс (Камельйо, 59) — де Томас (Фалькао, 67).

Попередження: Бельтран, Комесанья.