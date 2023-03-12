Іспанія

Бельгієць незадоволений ігровим часом в Атлетіко.

Батько Акселя Вітселя Тьєррі висловився щодо кількості ігрових хвилин свого сина.

"Аксель погано переживав перебування на лаві запасних, він хоче грати — він тренується на найвищому рівні. Аксель запросив зустріч із Сімеоне, оскільки він незадоволений ситуацією.

Якщо він не буде грати достатньо, ми розглянемо інші варіанти".

Цього сезону колишній гравець дортмундської Боруссії провів понад 20 матчів в усіх турнірах.