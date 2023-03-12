Іспанія

Колектив Сампаолі реабілітувався перед власними фанатами за жахливу поразку від Атлетіко.

У рамках 25 туру іспанської Ла Ліги Севілья перед власними вболівальниками приймала Альмерію.

Гості дуже швидко забили. Посо виконав подачу з флангу, а захисник Ак'єме пробив дуже сильно по центру воріт — 0:1.

Господарі відігрались у кінці першого тайму завдяки голу з пенальті. 11-метровий реалізував Окампос. А на 73 Севілья вже повела у рахунку. Хіль прострілив, а Ламела зблизька переграв Мартінеса.

Севілья — Альмерія 2:1

Голи: Окампос, 45+2, Ламела, 73 — Ак'єме, 2

Севілья: Буну (Дміторич, 37) — Тангі (Хіль, 52), Баде, Гудель, Навас, Теллес (Акунья, 63) — Хордан, Ракитич, Сусо (Торрес, 63), Окампос (Ламела, 63) — Ен-Несірі.

Альмерія: Мартінес — Ак'єме (Сентельєс, 12), Бабіч, Елі, Чумі (Баптістао, 77) — Робертроне, Егуарс, Суарес, Пуйгмаль (Портільйо, 60), Посо — Туре (Рамазані, 12, Соуза, 77).

Попередження: Баде, Гудель, Окампос, Ак'єме, Чумі, Елі, Ламела, Ракитич.